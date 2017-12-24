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24 Aralık 2017 09:52

Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan’dan esnaf ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan’dan esnaf ziyareti

24 Aralık 2017 09:52


Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Tatvan’a gelen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte ilçenin Cumhuriyet Caddesi ve Yeni Çarşı mevkiindeki dükkan ve mağazaları tek tek dolaşarak esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaflarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Ustaoğlu, esnafların ticari faaliyetleri ve işleri hakkında da bilgiler alarak, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Her hangi bir sorunları yada talepleri olması halinde esnaflara kapılarının her daim açık olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Ustaoğlu ve Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini ilettiler.




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