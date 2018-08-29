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29 Ağustos 2018 15:55

Vali Ustaoğlu yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentte yapılan ve 4 milyon 600 bin TL’ye mal olan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu

29 Ağustos 2018 15:55


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentte yapılan 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Spor salonları ve saunanın bulunduğu havuzun Bitlis’te çok ciddi bir eksikliği giderdiğini dile getiren Ustaoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize kazandırmış olduğu bu yarım olimpik yüzme havuzu, şuan açılışa hazır hale gelmiş durumda. 2013 yılında yapımına başlanılan yüzme havuzumuz; kendi bünyesinde yarı olimpik şekilde, 500 kişilik tribünü, spor salonları ve idari birimleri ile hizmete hazır gelmiş durumdadır. İnşallah bu havuzumuz faaliyete geçtiğinde, yapılacak çalışmalarla başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız da faydalanacaktır. Daha önce ilimizde vatandaşlarımıza genel anlamda hitap eden bir havuzumuz yoktu. Bu yüzme havuzunu faaliyete geçirerek çok ciddi bir eksiği de kapatmış olacağız” dedi.



“Her mahallemizdeki çocukları yüzme havuzumuzla buluşturacağız”


Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesinin ortak projeleri dahilinde bütün mahallelerdeki çocukları yüzme havuzuyla buluşturacaklarını kaydeden Ustaoğlu, “Önümüzdeki süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafında Türkiye’nin farklı illerinde yapılan sportif faaliyetlere, uzman arkadaşlarımızın değerlendirmesi ile ilimiz belki ev sahipliği yapabilecek. Ama en önemlisi, milli eğitim ve belediyemizle de koordineli bir şekilde çocuklarımıza yüzme alışkanlığı kazandırma adına bir proje gerçekleştirip, bu yüzme havuzu ile her mahallemizdeki çocuklarımızı buluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.




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