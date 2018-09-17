Vali Ustaoğlu yılın ahisine cübbe giydirdi

Bitlis'te '17-23 Eylül Ahilik Haftası' kutlamaları başlarken, Vali İsmail Ustaoğlu yılın ahisi seçilen mobilya ustası Abdullah Akışık'a cübbe giydirdi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf ve sanatkâr odaları temsilcilerini makamında kabul etti. Kutlamalar kapsamında yılın ahisi seçilen mobilya ustası Abdullah Akışık'a Vali İsmail Ustaoğlu tarafından cübbe giydirilirken; yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı da altınla ödüllendirildi. Ahiliğin doğruluk, yardımseverlik ve kardeşlik gibi toplumsal değerleri yansıtan, Anadolu'daki varlığı ile yaklaşık bin yıldır yaşatmaya çalışılan önemli bir gelenek olduğunu söyleyen Ustaoğlu, “Selçukludan günümüze tabiri caizse bin yıldır yaşatmaya çalıştığımız geleneğimizde, kültürümüzde, inancımızda ve milli değerlerimizde ayrı bir yeri olan ve çok önemli bir esnaf kültürünü hala günümüzde yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir değer olan ahilik, yüzyıllardır bizim ayakta tutmaya çalıştığımız, yeni kuşaklara ve genç nesillere aktarmaya çalıştığımız bir kültürümüzdür. Ahilik Haftası; ilkeleriyle, prensipleriyle ve öğütleri ile bizim her zaman rehber edineceğimiz altın öğütler diyebileceğimiz bu öğütleri ile bugün yaşamaya ve yaşatmaya çalıştığımız bir geleneğimizdir” diye konuştu.