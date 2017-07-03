Vali Ustaoğlu’dan esnaf ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, pazar gününü Bitlisli vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek değerlendirdi. Beraberindeki Vali Yardımcısı Kamil Güzel ile ilk olarak Gökmeydan’a gelen Vali İsmail Ustaoğlu, yapılacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradan çarşı merkezine geçen Vali Ustaoğlu, esnafları tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.

Bir çay ocağında vatandaşlarla oturup çay içen Ustaoğlu, “Bitlisliler hizmetin en güzeline layık. Tabi ki bizim elimizde sihirli değnek yok, ama devletimizin imkanlarını üst düzey zorlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız bizi buraya görevlendirdiğine göre biz de mahcup etmemek adına bu millete hizmet etmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bitlis evliyalar şehri. Bu bölge bırakın Türkiye’yi, Osmanlı döneminde yetiştirdiği müderrisleri göndererek İslam’ın sancaktarlığını yapmış, bayraktarlığını yapmış böyle bir şehir. Hak ettiği hizmeti görecektir” dedi.

Dere üstü projesi hakkında Vali Yardımcısı Güzel’den bilgi alan Ustaoğlu, yıkım kararı alınan yerleri gezdi.

Vali Ustaoğlu’nun son durağı ise Seyir Tepesi oldu. Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Ustaoğlu, çevre düzenlemesinin bir an evvel yapılması talimatı verdi.