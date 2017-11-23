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23 Kasım 2017 13:28

Vali Ustaoğlu’dan Kur’an kursuna ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Fatih Yatılı Kız Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu’dan Kur’an kursuna ziyaret

23 Kasım 2017 13:28


İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve Kur’an kursu sorumlusu Elanur Güven’den bilgi alan Vali Ustaoğlu, 30’u yatılı 55’i de gündüzlü olmak üzere 85 öğrencinin hafızlık ve Kur’an-ı Kerim eğitimi aldığı kursu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Diyanet İşleri Bakanlığının öncülüğünde devletin her türlü imkanı verdiğini hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Kur’an kurslarımız çok önemli. Özellikle bu bölgemizde daha da önemli. Küçük yaşta hafız olan çocuk bizim için çok değerlidir. Bu başarılı çocuklarımızın geleceğini bazı ailelerin kaderine bırakmamak lazım. Bu anlamda devletimiz her türlü imkanı sunuyor. Alacakları eğitim için bizde elimizden geleni yapmaya hazırız. Amacımız vatana, millete, bayrağa, Peygambere, Kur’an’a sahip çıkacak güzel nesiller yetiştirmektir” dedi.


Ziyaret, İl Müftüsü M. Faysal Geylani’nin yaptığı duayla son buldu.




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