Vali Ustaoğlu’na ‘diploma’ sürprizi

Emin Korkmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Vali İsmail Ustaoğlu’na sürpriz yaparak ilkokuldan liseye kadarki diplomalarını çerçevelettirip takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bitlis Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Vali İsmail Ustaoğlu’na sürpriz yaparak ilkokuldan liseye kadarki diplomalarını çerçevelettirip takdim etti. Vali Ustaoğlu ise, yaklaşık 40-45 yıl öncesine ait olan diplomaları bulup kendisine sürpriz yaptığı için Korkmaz’a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz’ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından kürsüye çıkan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 1981 yılından itibaren Türkiye’de Öğretmenler Günü’nün kutlandığını belirtti. Ustaoğlu, “Aslında her birimiz, her gün bu mesleğin önemini bilsek de böyle bir anlamlı günün kutlanması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu ülkenin geleceğinin inşasında adete ilmik ilmik, nakış nakış yavrularımızın yetişmesinin en büyük mimarları sizlersiniz. Toprağa ekilen bir tohumun nasıl ki kendini feda ederek onlarca tohumun yetişmesine vesile oluyorsa, siz kıymetli öğretmenlerimiz de ömrünü bu çocuklarımız için feda ediyorsunuz. Bu anlamda kıymetli ve ulvi bir görevin mensuplarınız. Hele hele biraz daha özelde bu coğrafyada görev yapan, bu coğrafyanın en ücra köşesinde kahramanca, gözünü kırpmadan yavrularımızın inşasında görev alan, bunu cesurca ve cesaretle yerine getiren siz kıymetli öğretmenlerimizi de ayrıca kutlamak istiyorum. Bu kış koşullarında ülkemizin en ücra köşesinde kahramanca görev yapan bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız nasıl ki görev başında bu milletin huzuru ve güvenliği için vazifesini ifa ediyorsa, sizlerde aynı şekilde gece gündüz demeden, kar kış demeden bu ülkenin geleceğinin inşasında söz sahibi olma adına bu yavrularımızın yetişmesinde göstermiş olduğunu gayret ve cesaretle her biriniz açısından birer kahramanlık abidesidir” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine de vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğumuz güzel dinimizin ilk emrinin de ‘oku’ olduğu ve aynı zamanda hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Diyen bir dinin mensupları olaraktan yapmış olduğumuz görevin ulviyetine ayrı bir anlam katıyor. Tabi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem başöğretmen olarak hem de bizlerin önderi olarak ‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır’ diyerek bu mesleğin ne derece önemli olduğunu bu sözleri ile vurguluyor. Hele hele ülkemizin geçirmiş olduğu şu kritik süreçte, daha bir yıl öncesinde yaşamış olduğumuz 15 Temmuz felaketi bir kez daha bize gösterdi ki, ülkemizde eğitimle öğretmenlerimizin ne derece önemli olduğunu ortaya koydu. Tabiri caizse bu memleketin üzerine bomba yağdıran, bu milletin üzerine kurşun sıkanlar, bir yerlerde akıllarını kiraya vermiş bir şarlatanın emri doğrultusunda hareket ederek adeta bu ülkenin geleceğini karartmaya çalıştılar. Allah’a şükürler olsun ki bu millet tek yürek olarak ezanları, salaların eşliğinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarıyla hareket edip, o gece tekrar bir destan yazıp adeta darbeye karşı darbe yapmıştır.”

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Düzenlenen programa Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Tolga Polat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.