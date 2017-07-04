Vali Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak başta olmak üzere Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı Baki Kaya, Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak, Büro Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Rasim Oğur, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Nazmi Olcay, Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Hikmet Tultak, TOÇ Bir-Sen İl Başkanı Fikret Akdeniz, Birlik Haber-Sen İl Başkanı Nafiz Karakuzu, Enerji Bir-Sen İl Başkanı Ubeydullah Kuşçuoğlu ve Ulaştırma Memur-Sen İl Başkanı Muhammet Görür, Vali İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen sendika il temsilcileri, Vali Ustaoğlu’na hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Vali Ustaoğlu, makamında Bitlis Medeniyet Platformu Başkanı Kadir Köstekci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve meclis üyeleri de Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Son olarak Ensar Vakfı Başkanı Yılmaz Uluç ve beraberindekiler de, Vali Ustaoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.