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06 Temmuz 2017 12:46

Vali Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

Bitlis Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor.

Vali Ustaoğlu’na ziyaretler devam ediyor

06 Temmuz 2017 12:46


İl Müftüsü M. Faysal Geylani, Koyunlu Medresesi Hocası Kanaat Önderi Fetullah Ayte ve Kanaat Önderi Cemal Farukoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Turan Deniz ve partililer, Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Vali Ustaoğlu’nun bir diğer misafiri ise AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanğlay ve beraberindeki partililerdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Ustaoğlu’na hediye takdim edildi.


Vali Ustaoğlu’nun son konukları ise Tatvan Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhsin Obalı ve yönetim kurulu üyeleriydi.




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