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29 Ağustos 2018 18:40

Vali Ustaoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ustaoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2018 18:40


Vali Ustaoğlu, mesajında kurtuluş savaşını tarihte eşinin ve benzerinin olmadığını ifade etti. Zafer Bayramının 96. Yıldönümünü kutlamaktan dolayı onur ve sevinç içinde olduklarını belirten Vali Ustaoğlu, “Bugün şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip milli kurtuluş savaşımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 ağustos zafer bayramının 96. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız. Bu şanlı zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu zaferi bize armağan eden başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk silahlı kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 ağustos zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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