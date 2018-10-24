Vali Ustaoğlu'ndan barışa davet

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte ilk olarak Çatalsöğüt köyüne giden Vali Ustaoğlu, taziye evinde köylülerle bir araya gelerek başsağlığı diledi. Üzücü bir olay yaşandığını hatırlatan Vali Ustaoğlu, köylülere husumetin devam etmemesi çağrısında bulundu. Kavganın kolay iş olduğunu, önemli olanın barışı ve huzuru tesis etmek olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, “Bu coğrafya 40 yıldır zaten hain terör örgütüyle uğraşılıyor. Şu an bölgemizde huzur ve güven ikliminin en güzel yaşandığı süreci hep birlikte yaşıyoruz. Gönül isterdi böyle husumetler olmasın. Maalesef bölgemizin böyle bir gerçeği var. Birliğe kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Yedi düvele karşı tabiri caizse Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Kavga en kolay iş. Önemli olan barışı huzuru tesis etmek. Herkesin elimi taşın altına koyarak birliğe, kardeşliğe, huzura katkı sağlaması gerekiyor. Elbirliğiyle kenetlenerek bir olmamız gerekiyor. Şeytanı sevindirmemek lazım. Ne dinimizde ne örfümüzde bunun yeri yok. Bunları aşmamız lazım” dedi. Daha sonra beraberindekilerle Aşağıkaraboy köyüne geçen Vali Ustaoğlu, yine taziye evinde köylülerle bir araya geldi. “Adaletin kestiği parmak acımaz” diyen Vali Ustaoğlu, “İki köyümüz arasındaki husumet, olay yaşandıktan sonra haberimiz oldu. Yaşanan üzücü olayla ilgili kaymakam beye talimat verdim. Husumete neden olan sınır konusunu komisyon kurarak her yönüyle araştıracaklar. Burada önemli olan bu tarz kavgaların yaşanmaması ve devam etmemesidir. Devletimize ve adalete güvenin. Bizler memuruz. Görevimizi layıkıyla yapıp buralardan gideceğiz. Ama sizler burada birlikte yaşayacaksınız. Herkesi aklıselim olmaya, husumetin devam ettirilmemesi için, barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Allah rızası için bunu yapalım” diye konuştu.

Her iki köyde de İl Müftüsü Faysal Geylani ve kanaat önderlerinin duasıyla köylüler barışa davet edildi.

Aşağıkaraboy ile Çatalsöğüt köylüleri arasında yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti.