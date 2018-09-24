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Vali Ustaoğlu'ndan Birlik Vakfına ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Birlik Vakfını ziyaret etti.


Vakfın Bitlis Şube Başkanı Maşallah Albeni tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, vakıf yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. Ustaoğlu, vakfın başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Geleceğin teminatı olan gençlerimizin inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler sürdüren Birlik Vakfımızı tebrik ediyorum” dedi.


Birlik Vakfı Bitlis Şube Başkanı Maşallah Albeni ise, vakıf çalışmaları hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgiler verdi.

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