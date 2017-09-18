Vali Ustaoğlu’ndan ‘İlköğretim Haftası’ mesajı

Vali Ustaoğlu, mesajında, öğrencilerin varlığının en büyük güçleri olduğunu ifade ederek, “Sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz olacaktır. Kaliteli bir birey olarak yetişme hedefine ulaşmak için bütün öğretmenlerinizden olabildiğince bilgi edinmelisiniz. Bununla birlikte insanları sevip saymalı, paylaşmayı bilmeli, arkadaşlık duygularınızı geliştirmeli, topluma yararlı bir birey olmalısınız. Bu değerlere önem vereceğinizi biliyor ve yeni eğitim öğretim yılında sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ustaoğlu, velilere de seslenerek, “Saygıdeğer anne babalar, evlatlarınız bize emanettir. Evlatlarınız bizim çocuklarımız olarak huzurlu ve emin bir eğitim ortamında, çağdaş normlar temelinde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de kendinizden daha çok önemsediğiniz evlatlarınızın, kendilerine ve ülkemize faydalı bir insan olarak yetişmeleri için desteğinizi devam ettirmenizi arzu ediyor ve bütün velilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin öğrencileri bilgi ile donatmadan önce milli ve manevi değerleri aşılamaları gerektiğini belirten Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı hayata hazırlarken, onları bilgiyle donatmadan önce millî ve manevî değerleri özümsemiş, evrensel ahlak normlarına uygun bir vatandaş olmalarını sağlamalıyız. Günümüzde bilgiye sahip olma, iktisadi hayatta ve toplumsal ilerlemede en belirleyici rolü üstlenmiştir. Teknolojik gelişmeler günümüzdeki yaşamımızın sınırlarını tayin etmekte, istikbalimizi biçimlendirmektedir. Bilginin sınırlarını daha da ileriye götürmek için sizlerin en uygun ortamı değişik eğitim öğretim modellerinizle elde edeceğinize güvenim tamdır. Sizlere yürekten inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına hayırlar getirmesini arzu ediyor, herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe kalkışması ve ülkemizdeki terör olaylarında yaralanan gazilere de acil şifalar dileyen Vali Ustaoğlu, “Vefat eden aziz şehitlerimize de Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.