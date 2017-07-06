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06 Temmuz 2017 12:15

Vali Ustaoğlu’ndan jandarmaya ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ve Komando Tugay Komutan Albay Taner Dinçyürek’i ziyaret ettiBitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, ilk olarak Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Vali Ustaoğlu’ndan jandarmaya ziyaret

06 Temmuz 2017 12:15

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ve Komando Tugay Komutan Albay Taner Dinçyürek’i ziyaret etti


Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, ilk olarak Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığına geçti. Burada Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, tören mangasını selamladıktan sonra birimleri gezdi.


Şeref defterini de imzalayan Vali Ustaoğlu, Tuğgeneral Fuat Güney’den devam eden operasyonlar ve terör örgütünün bölgedeki mevcudiyetiyle ilgili brifing aldı.


Vali Ustaoğlu’nun bir sonraki durağı Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı oldu. Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra devam eden operasyonlar ve arama tarama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.




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