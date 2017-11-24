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24 Kasım 2017 13:45

Vali Ustaoğlu’ndan kız öğrencilere ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Hatuniye Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle kitap okudu.

Vali Ustaoğlu’ndan kız öğrencilere ziyaret

24 Kasım 2017 13:45


Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Hatuniye Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, “Her öğrencinin bir kitabı olsun” projesine destek oldu. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Ustaoğlu, konferans salonunda öğrencilere hitap etti. Kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, “Bende imam hatip lisesinden mezun oldum. Daha önceden erkek İHL yaygındı, kız İHL yoktu. Ciddi bir ihmaldi. Ciddi bir eksiklik giderilmiş oldu. Kız çocuklarımızın, bölgemizin çocuklarının böyle başarılı okullardan mezun olması bizleri sevindiriyor” dedi.


“Önce inanacaksınız, inanmak başarmanın yarısıdır. Sonra hedeflerinizi koyacaksınız. Sonra o hedefle ilgili hayaller kuracaksınız. Hayallerinizdeki mesleği adeta rüyalarınızda süsleyeceksiniz” diyen Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Sizlere çok çok tavsiyeler, öğütler, nasihatler vermek istemiyorum, ama bir kaç cümle paylaşmak istiyorum. İHL mezunu biri olarak size özgüven verebilirsem, bu benim için büyük bir onurdur. Bu şehrin kıymetini bilin. Kadim şehir Bitlis, kimlikli bir şehirdir. Sizlerden istediğim, ecdadımızın emaneti olan bu topraklarda güzel nesiller olarak yetişmenizdir. İHL’liler olarak sizlerin toplumda özel bir yeriniz var. Geleceğin Türkiye’sinde sizlerin de büyük sorumlulukları var. O yüzden bol bol kitap okuyun.”


Daha sonra öğrencilerin arasına oturan Vali Ustaoğlu, proje çerçevesinde 15 dakika öğrencilerle birlikte kitap okudu.


“Her öğrencinin bir kitabı olsun” sloganıyla yola çıkılan proje ile Bitlis ilinde bulunan tüm okullarda, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma ve bununla beraber öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.




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