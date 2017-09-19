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19 Eylül 2017 15:10

Vali Ustaoğlu’ndan park sorununa kesin talimat

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, şehir içi minibüslerinin kent merkezinde park etmemesi hususunda talimat verdi.

Vali Ustaoğlu’ndan park sorununa kesin talimat

19 Eylül 2017 15:10


Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu; Bitlis-Siirt, Bitlis-Tatvan, Mutki, Hizan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ve bağlı köy güzergahlarında çalışan minibüs kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Kooperatif başkanlarının sorun ve taleplerini dinleyen Ustaoğlu, Bitlis’in en büyük probleminin başında trafik sorununun olduğunu ifade ederek, “Bitlis’in en büyük probleminin başında trafik geliyor. Gerek sokaklarının darlığı, gerek çarpık yapılaşmanın etkisiyle maalesef çok ciddi bir trafik karmaşası var. Burada yolcu indirme bindirme yerleri başta olmak üzere açıkçası ilimize çok da yakışmayan bir durum var ortada. Bizde burada belediye olarak en azında bu trafik sıkıntısına bir nebzede olsa katkı sağlasın düşüncesiyle ilçelerimize ve köylerimize servis yapan minibüsler için ‘depolama’ diye tabir ettiğimiz bir 10 bin metrekarelik alan yaptık” dedi.


Alınan kararlara elbirliğiyle herkesin sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“Burada bir eksiklik noksanlık varsa konuşuruz. Ama gördüğümüz kadarıyla burada ciddi anlamda bir engel görülmüyor. Buradan istirhamımız, başta şoförlerimiz ve kooperatif temsilcilerimiz olmak üzere ilimizin bu sıkıntısında bize elbirliğiyle yardımcı olması. Bu konuda almış olduğumuz kararlara elbirliğiyle her kesin sahiplenerek uyması. Her şeyin bir bahanesi var. Eksiği, noksanı vardır. Ama sonuçta bahane üreterek bir yere varılmaz. Kamunun da elinde yapabileceği bir gücü vardır. Bu konuda herkesin, tabiri caizse bu sıkıntının giderilmesi noktasında bize de yardımcı olunmasını istiyoruz. Biz şunu istiyoruz, bu araçlar sağda solda park etmesin. Sadece bir minibüsümüz yolcu indirme bindirme diye tabir edilen alanda bulunacak. O minibüs hareket ettiği an buradan diğer minibüs bu alandan hareket edecek. Yoksa ben minibüsün arkasında bekleyeyim ya da sokak aralarında ben arabamı bekleteyim bunu kabul etmiyoruz. Kooperatife bağlı araçlarımızın, ilçe ve köylerdeki minibüslerimizin bekleme yeri burası. Elbirliğiyle buna uymanız için gayretinizi beklemekteyiz” şeklinde konuştu.


Ustaoğlu, gerekenin yapılması konusunda çalışmaların hemen başlatılacağını, ilk uyarıların ardında kurala uymayanlara cezai müeyyide uygulanacağını dile getirerek, yetkililere gereken talimatları verdi.


Kooperatif başkanları ise, özellikle kooperatife bağlı olamayıp E2 belgesini alarak korsan bir şekilde yolcularının alındığından yakınarak, konu hakkında valiliğin ve belediyenin kendilerine yardımcı olmasını istedi.




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