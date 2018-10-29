Vali Ustaoğlu'ndan şehit ve gazi yakınlarına yemek

yıl kutlamaları çerçevesinde kentteki şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Bitlis Polisevinde düzenlenen yemeğe şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra bazı kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Yemeğin ardından konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını, bu nedenle yerlerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu, son çıkan kararname ile Trabzon Valiliği görevine atandığını belirterek, “Buradaki son günlerimiz. Görev yaptığım 16 ay içerisinde çok güzel işler yaptık. Buraya ilk geldiğimde Feyzullah Ensari Türbesini ziyaret edip, duamızı ederek göreve başladım. İlk cuma namazımı da Ulu Camii'nde kıldım. Buradaki restorasyon çalışmalarını hızlandırarak iki camiyi de ibadete açtık. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, yapılmak istenen operasyonlara baktığımızda, adeta yüzyıl öncesinin bir farklı yönteminin yaşandığını görüyoruz. O günlerde bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanlar, bu ülkeyi hasta adam görüp, gerek milliyetçilik akımlarıyla gerek ekonomi üzerinde yaptıkları operasyonlarla nasıl bu ülkeye diz çöktürmeye çalıştıklarını hep birlikte biliyoruz. Bugün 100 yıl sonra aynı versiyonunu uygulamaya koymaya çalışıyorlar. Ama bizler bir oldukça, diri olduğumuz sürece, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz, kardeşliğimizi tesis ettiğimiz sürece, nasıl ki 100 yıl önceki hayallerini gerçekleştiremediyse şimdi de bu ülkeye diz çöktüremeyecekler” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, Trabzon Valiliğine atanması nedeniyle katılanlardan helallik istedi. Ustaoğlu, “Başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere, belediye ve valilik personellerimizden emeği geçen herkesten helallik istiyorum. Bunun yanında hiçbir zaman unutmayacağımız ve unutturmayacağımız gazi ve şehit yakınları bizim için çok önemliydi. Mümkün mertebe onlarla beraber olmaya çalıştık. Özellikle onlardan da haklarını helal etmelerini istiyorum” dedi.