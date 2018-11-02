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Vali Ustaoğlu'ndan veda ziyaretleri

Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, veda ziyaretlerini sürdürüyor.


Güroymak Kaymakamlığına geçen Vali Ustaoğlu, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve personeller tarafından karşılandı. Kaymakam Alibeyoğlu'na kaymakamlık ve belediye hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Vali Ustaoğlu, daha sonra Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Ardından Jandarma Bölge Komutanlığına geçerek şeref defterini imzalayan Vali Ustaoğlu, Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile bir süre görüştü. Ustaoğlu, son olarak Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'u ziyaret etti.

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