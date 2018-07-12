Vali Ustaoğlu’ndan yaralı askere ziyaret

Bitlis’teki Sehi Ormanları bölgesinde sabah saatlerinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş, gerçekleştirilen hava harekatında biri sağ, 4’ü ise ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Vali İsmail Ustaoğlu, devam eden operasyonda hafif şekilde yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Doğansoy’u Bitlis Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Hayati tehlikesi bulunmayan askerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Ustaoğlu, yaralı askerin silah arkadaşlarına da ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.