Vali Zorluoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

Ustaoğlu, yayınladığı mesajda, “Değerli öğretmenler, insan yetiştirmek kutsal bir görevdir ve bu onurlu görevi ifa eden öğretmenler, hiç şüphesiz saygıya ve övgüye fazlasıyla layıktırlar. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Fedakarlığın, sabrın, görevine tanıdığı ehemmiyetin ve hoşgörünün timsali olan öğretmenlerimiz, geleceğimizi kurgulayan iradenin de en temel unsurlarıdır. Nitekim Başöğretmen Atatürk, ‘Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı ise öğretmenlerdir’ diyerek, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve millet olma bilincindeki önemini vurgulamış ve geleceği de onlara emanet etmiştir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. ‘İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız’ diyen bir anlayışın temsilcileri ve eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olan öğretmenlerimizin aydınlık yüzleri, yetiştirdikleri binlerce çocuğun ruhuna ışık saçmaktadır. Eğitim adına yapılan her çalışma, devletimizin ve milletimizin kaderini doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da bu şuurda olacağınıza yürekten inanıyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına ve ülkesine bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiğiniz özveri ve emeğe teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri bilgi toplumu çağına hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsi görevi ifa ederken ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar; bu ülkeye tıpkı kendileri gibi faydalı olacak ve hizmet edecek vatan evlatları yetiştirmeleri temennilerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.