Van Gölü etrafında bisiklet turu

Ulusal Van Denizi’ni Pedallıyoruz” bisiklet turu Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden start aldı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden start verildi. “Van Denizini Pedallıyoruz” sloganı ile başlayan ve 4 gün boyunca sürecek olan 1. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliğine katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisiklet ile gezecek. Ülkenin farklı yerlerinden gelen bisiklet tutkunları, Adilcevaz’dan başlayarak sırasıyla göle kıyısı olan Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan ve Ahlat’ın tarihi ve doğal güzelliklerine şahitlik edecek.

“Bisiklet tutkunları için çok güzel bir parkur”

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bisiklet tutkunları için Van Gölü etrafının çok güzel bir parkur olduğunu söyledi. Özel, “Bu sene “1. Van denizini pedallıyoruz” etkinliğini düzenliyoruz. Şuanda Adilcevaz’ın aydınlar beldesinde gönüllüler ve aktivistlerle bir araya geldik. Ülkemizin birçok ilinden katılımcılarımız var. Böyle misafirlerimizin gelmesinden farkındalık oluşturmasından dolayı çok mutlu olduk. Biliyorsunuz Van Gölü tarihiyle doğasıyla kültürüyle eşsiz bir yer. Biz Van Gölü ve çevresine dünyanın 8. harikası diyoruz ve bunu tanıtmak istiyoruz. Bu aslında bir farkındalık faaliyetidir. Etkinliğimiz Van gölü çevresinde 4 gün sürecek ve 450 kilometre Van Gölü çevresini pedallayacağız. Aslında bunu yaparken şunu ispatlamak istiyoruz, Van Gölü çevresi bisiklet parkuruna çok uygundur ve bunu başararak turizme kazandırmak istiyoruz. İlk günümüz Adilcevaz Aydınlar Beldesin geçti. Muradiye şelalesinde kamp kuracağız. Daha sonra Türkiye’de ilk defa bir göle mavi bayraklı plaj var. O plajımıza gideceğiz, Amit kalesine, Van kalesine ve Urartulardan kalma yerleri gezip, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Tatvan Nemrut krater gölünü ziyaret edip 8 Ağustos Bitlis’in kurtuluşu programı ile bizde gezimizi sonlandıracağız. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir yaptığı açıklamada; “Van Gölü kirlenmesin etkinliğine 3 arkadaşımızla beraber Sivas’tan katılıyoruz. Ülkemizin her tarafı cennet. Gitmediğimiz bölge kalmadı. Ama buralar çok farkı güzellikleri içerisinde barındırıyor. Dün arkadaşlarımız yöreyi bize gezdirdiler. Van Gölü’nün çevresi gerçekten çok güzel sakin ve bakımlı. Ben buradan tüm gezi severleri ve tatilcileri bu bölgeyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyor, misafirperverliklerinden dolayı tüm bölge halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Ankara’dan katılan Neşe Acar isimli gezgin ise; “Vatanımızın her yeri çok güzel, bu güzel yerlere sahip çıkmak lazım. Ben burada tek bayan olarak yalnız kaldım ama umuyorum ki daha sonra ki programlarda bayan sayısı daha artacaktır. Ülkemize sahip çıkalım vatanımızın birliği bütünlüğü için çalışalım, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’dan katılan Dağcı Tarık Bünyamin ise; Gerçekten bu bölgeye çok geldim ve Süphan Dağına çok sayıda tırmanış gerçekleştirdim. Ben bu bölgenin tabiatına hayran kalan bir insanım. Tabi ki farkındalık oluşturmak amacı ile Van Gölü temiz kalsın, mavi kalsın amacıyla yurdumuzun birçok yerinden gelen arkadaşlarımızla birlikte Van Gölü çevresini pedallayacağız. Bu bölge muhteşem bir bölge turizme kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bölge halkının sıcak yüreklerine inmemiz onları kucaklamamız ve tanımamız gerekiyor. Bu hallolunca zaten buraya turist akımı gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Adilcevaz Temsilcisi Orhan Emen ise yaptığı açıklamada; “Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Amacımız ilçemizin ve Van Gölü çevresinin tanıtımını yaparken, temiz olan Van Gölünü daha temiz kalmasını sağlamaktır. Programımıza katılan ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.