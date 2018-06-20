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20 Haziran 2018 10:18

Van Gölü sahilleri bu kez kitapseverleri ağırladı

Bitlis ve ilçelerinde görev yapan ve sosyal medya üzerinde örgütlenen öğretmenler, kitap okumaya teşvik amacıyla çeşitli mekanlarda bir araya gelerek kitap okuma etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Van Gölü sahilleri bu kez kitapseverleri ağırladı

20 Haziran 2018 10:18


Çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu gönüllülerden oluşan grup, kitap okumak için bu hafta Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilini seçti. Sosyal ağlar üzerinden örgütlenip Tatvan ilçe sahilinde bir araya gelen grup üyeleri arasında öğretmen, hemşire, öğrenci, esnaf, mühendis, ev hanımı, doktor, gazeteci ve daha birçok farklı meslek grubundan gönüllü üyeleri bulunuyor. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında her hafta ayrı bir mekanda buluşan grup üyelerinin sayısı ise her geçen gün artmaya devam ediyor.


Sosyal medyadan ilk paylaşımı yaparak bir grup oluşturan öğretmenlerden Murat Demir, Tatvan’daki özel bir okulda rehber öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Gençlerimiz hep kafelerde veya farklı yerlerde zamanlarını boşa harcıyor. Onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ilçedeki farklı yerlerde ve açık alanlarda her gün saat 17.00’de başlayarak bir saat aralıksız kitap okuyacağız” şeklinde konuştu.


Bitlis il merkezindeki Dideban Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olduğunu belirten Cemre Oğuz ise, çevreye kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bu etkinliğe katıldıklarını ifade etti.




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