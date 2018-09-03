Van Gölü’nde artan kirliliğe tepki

Keşfedilmeyi bekleyen koyları, doğal güzellikleri, yeşil doğası ve mavi sodalı suyu ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Van Gölü, son zamanlarda kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalması vatandaşları tedirgin ediyor. İlçede göle girmek için vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Kıztaşı sahilinde bir araya gelen Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un yanı sıra vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaparak, Van Gölü’nde meydana gelen kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü Koruma Kanunu’nun mutlaka çıkması gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’nü bizler kirleterek neredeyse girilemeyecek duruma getirdik. Adilcevaz ilçemiz Van Gölü havzasının en uzun kıyılarına sahip ilçemizdir. Yaz ayları geldiğinde çevre il ve ilçelerden insanlar Van Gölü’ne girmek için ilçemize gelmektedir. Fakat Van Gölü’nde son zamanlarda bir kirlilik oluştu. Bu kirlilik nedeniyle hemşehrilerimiz bizleri ve Ahlat’ı suçladılar. Ancak biz bir araştırma yaptık ve bu durumun çok sıcak geçen mevsimlerde göl dibindeki yosunların patlaması neticesinde meydana gelen bir kirlilikten kaynaklandığı açıklandı. Tabi bu kirlilik yine kapsamlı olarak araştırılacak. Bu konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü aradık. Valimiz ile de bu konuyu görüştük. Van Gölü Havzası’nda nerede kimin arıtması çalışmıyorsa gelip ceza kessinler. Van arıtma tesisi zannediyorum kapasitesinin çok altında çalışıyor. Tatvan’da birkaç mahalle 1655 afet kodundan dolayı çalışamıyor. Ahlat çalıştırdığını iddia ediyor. Bildiğim kadarıyla Ahlat’ın da arıtma tesisi çalışıyor. Adilcevaz arıtma tesisi ise tam kapasite ile çalışıyor. Fakat bildiğimiz gibi Van Gölü kapalı bir havza olduğundan dolayı bu göle mutlaka sahip çıkmamız lazım. Bu göldeki kirliliğin önlenmesi sadece belediyelerle mümkün olabilecek bir durum değil. Bunun için bakanlıklar nezdinde bilim adamlarının da yardımlarıyla bu kirliliğin nedenlerinin araştırılması lazım. Bu yosunlar neden kaynaklanıyor? Şimdiye kadar yoktu niye şimdi olmaya başladı? Aynı zamanda atık suları tamamen arıtıp öyle Van Gölü’ne vermemiz lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak açık durumda olan sulama kanallarını yavaş yavaş kapalı duruma getiriyoruz. Bizim bundaki amacımız, çevredeki pisliklerin kanallara karışarak Van Gölü’ne akmasını engellemek. Van Gölü’nde yaşanan bu sorunun bir devlet politikası olması lazım. Adilcevaz Belediyesi olarak Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkarılması noktasında ilgili bakanlıklarla ve milletvekillerimizle bu konuyu görüştük. Van Gölü, bölgemizin en büyük problemidir. Bu problemi çözmek hepimizin en büyük önceliğidir. Belediye olarak Van Gölü’nün temiz kalması noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Birazda halkımızın temizlik konusunda daha duyarlı olması gerekmektedir. Temizlik konusunda halkımızın da hassasiyet göstermesini istiyoruz. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse bu tür problemleri en aza indirmiş olacağız. Van Gölü Havzası’nda yaşayanlara ve buralara gelip tatillerini yapanlara yalvarıyorum. Ne olur biraz daha dikkat edelim, çevremizi ve gölümüzü temiz tutalım. Elbirliği ile Van Gölü’ne sahip çıkarak bu gölü kurtaralım” dedi.

“Bu kirlilik hepimizi üzmekte, geleceğimiz açısından endişeye sebep olmaktadır”

Van Gölü Havzası Koruma Kurulu adına açıklama yapan Avukat Kadir Köstekçi ise, gerekli çalışmaların acilen yapılması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün 450 kilometrekarelik çevresinde 2 il, 8 ilçe, 140 köy ve sanayi kuruluşu yer almaktadır. Yaklaşık 1 milyon nüfus Van Gölü kıyısında yaşamaktadır. Son yıllarda göl kıyısında nüfus oldukça artmıştır. Bunun sonucunda göl ve çevresi ekolojik bozulmaya doğru gitmektedir. Van Gölü’nde son günlerde artan kirlilik hepimizin malumudur. Bu kirlilik hepimizi üzmekte, geleceğimiz açısından endişeye sebep olmaktadır. Toplumsal ve bireysel olarak bilinçsizce bu doğa harikası yaşam kaynağımızı kirletmeye devam ediyoruz. Son günlerde Van Gölü’nün oldukça kirlendiği ve renk değiştirdiği de gözlemlenmiştir. Uzmanların açıklamasına göre; Van Gölü’nün rengindeki değişiklik, sonbahar mevsimine yaklaştığımız şu günlerde gölde ALG, yani sularda ve nemli yerlerde yaşayan klorofil içeren bir veya daha fazla hücreden oluşan canlı yosun patlamaları olarak adlandırdığımız olaydan kaynaklanmaktadır. Hocalarımıza ve kıymetli görüşlerine saygı duyuyoruz. Ancak göldeki kirliliği sadece ALG patlaması ile açıklayamayız. Van Gölü sahilini özellikle yaz aylarında kullanan birçok vatandaşımız çöplerini sahilde bırakmaktadırlar. Aynı zamanda Van Gölü Havzası’nda bulunan yerleşim yerlerindeki atık suları, sanayi ve hayvancılıktan gelen atıklar, tarımsal atıklar, evsel atıklar ve kanalizasyonlar göle akmaktadır. Bu nedenle göle girilen alanlar gittikçe azalmakta, sahillerimiz her geçen gün daha fazla kirlenmektedir. Yaptığımız araştırmalarda göl çevresindeki arıtma tesislerinin çoğunun tam kapasite ile çalışmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nadide gölün gelecek nesillere aktarılabilmesi için Van Gölü Koruma Kanunu’nun ivedilikle hayata geçirilmesi ya da

kanunların uygulanması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

“İlçemizde bundan böyle plastik poşet kullanımını yasaklıyoruz”

Adilcevaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Aldağ ise, ilçede plastik poşet ile satış yasağı başlattıklarını ifade ederek, “Van Gölü, içerisinde zengin uranyum kaynakları bulunduran bir gölümüzdür. Aynı zamanda cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan sağlıklı ve şifa dağıtan bir göldür. Fakat son zamanlarda çevresel atıklardan dolayı Van Gölü’nde bir kirlilik meydana gelmektedir. Hep birlikte elbirliği ile bu gölün kirlenmesinin önüne geçmeliyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak, bugünden itibaren Adilcevaz’da plastik poşet ile satış yasağı getiriyoruz. Plastik poşetler doğayı en çok kirleten ürün olduğu için ilçemizde bundan böyle plastik poşet kullanımını yasaklıyoruz” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından, Van Gölü sahilinde bulunan çöpler toplanarak temizlik çalışması yapıldı.