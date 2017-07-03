Van Gölü’ne dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Etkinliği Van il merkezinden başlatan 12 kişilik bisikletli grup üyeleri, ilk olarak yol güzergahında bulunan Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilinde çöp temizliği yaptı. Ardından yola koyulan grup üyeleri, yaklaşık 12 saat boyunca 160 kilometrelik yolu pedal çevirerek Tatvan ilçesine vardılar. Bu yıl 49.’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinin yapıldığı Van Gölü sahilindeki fuar alanına gelerek turu tamamlayan grup üyeleri, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı İhsan Bakırhan ile Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Şube Başkanı ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin tarafından karşılandı. Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan yazılı anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektiren grup üyeleri, daha sonra Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivalini ziyaret ettiler.

Düzenlenen bisiklet turu ile ilgili bilgi veren Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü ile Van Gölü balığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla Ramazan ayında da Van il merkezinden Erciş ilçe merkezine kadar 100 kilometrelik yolu pedal çevirerek geldiklerini hatırlatarak, "Van Gölü bizim doğal varlığımızdır. Van Gölü’nü ve doğayı temiz tutmak, korumak ve kirletmemek bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve bireyler olarak üzerimize düşen budur. Bizlerde bu önemli görevi yerine getirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik son derece güzel geçti, inşallah amacına da ulaşacaktır" şeklinde konuştu.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ise, "Van Gölü’nü korumak ve doğayı temiz tutmak amacıyla bugün 12 saat pedal çevirdik ve 2 saat çöp topladık. İnşallah geleceğe güzel bir doğa bırakırız" dedi.

Aktivistler, daha sonra fuar alanındaki Tatvan standında Belediye Başkanı Fettah Aksoy’u ziyaret ettiler.