Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na zirve yaptılar

Bitlis ve Van bölgesinde faaliyet gösteren Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından Süphan Dağı’na 3. zirve tırmanışı etkinliği düzenlendi. Van Gölü Koruma Kanununun çıkması ve Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan Van Gölü Balığına karşı farkındalık oluşturmak, zamansız avlanmanın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden Bitlis’e gelen dağcılar ve gönüllüler, 4 bin 70 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Aralarında profesyonel dağcılarında yer aldığı toplam 4 aktivist ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Adilcevaz ilçesinden tırmanışa geçen aktivistler, yaklaşık 8 saatlik yorucu ve bir o kadarda keyifli tırmanışın ardından yılın 12 ayı tepesinde kar eksik olmayan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvedeki sisli ve karlı havaya rağmen tırmanışı başarılı şekilde tamlayan aktivistler, zirvede “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” yazılı pankart açarak hem Van Gölü’ne hem de Van Gölü Balığına dikkat çekti.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Vangölü Aktivistleri Derneği Adilcevaz Temsilcisi Orhan Emen, etkinliğin Kayseri, Ankara ve Balıkesir illerinden gönüllü aktivistlerin katılımı ile gerçekleştirildiğini söyledi. Etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Emen, “Vangölü Aktivistleri olarak bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz zirve tırmanışı kapsamında 4 bin 70 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında Adilcevaz ilçemizden gece 02.00’da yola çıkan arkadaşlarımız, sabah saat 10.00’da 4 bin 70 metre ile zirve yaptılar. Bu etkinliğimiz Kayseri’den Bekir Demir, Ankara’dan Tarık Bünyamin Kaya ve Yıldıray Şimşek ile Balıkesir’den Erdek Cennet isimli gönüllü ve aynı zamanda profesyonel dağcı olan arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğimiz ve tırmanış sorunsuz bir şekilde tamamlanmış oldu. Bu etkinlikle Van Gölü Koruma Kanununun çıkması ve Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan Van Gölü Balığına karşı farkındalık oluşturmak ve zamansız avlanmanın önüne geçmeyi amaçladık. Umarım hem Van Gölü hem de Van Gölü Balığına dikkat çektiğimiz etkinliğimiz sayesinde de gerekli duyarlılığın sağlanmasına yardımcı olmuş oluruz. Ben bu vesile ile etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren dağcı aktivistler ise, etkinliğin önemine vurgu yaparak, Van Gölü ve Van Gölü Balığına dikkat çektiler.