Vangölü aktivistleri, Süphan Dağı’na tırmanacak

Geçen yıl Süphan Dağı’na iki ayrı tırmanış gerçekleştirerek Van Gölü havzasının güzellik ve zenginliklerine dikkat çeken Vangölü Aktivistleri Derneği, bu yıl ise 22 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan 3. Süphan Dağı zirve tırmanışı ile Van Gölü’nün geleceğe taşınabilmesi için Van Gölü Koruma Kanunu’nun gerekliliğine dikkat çekilecek.

Düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi veren Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yapılacak olan tırmanış ile bir kez daha Van Gölü Koruma Kanunu’nun gerekliliğini gündeme taşımayı amaçladıklarını söyledi. Etkinliğin herkese açık olduğunu ve katılmak isteyen gönüllülerin Vangölü Aktivistleri Adilcevaz Temsilcisi Orhan Emen ile iletişime geçmeleri gerektiğine vurgu yapan Özel, “Vangölü aktivistleri olarak daha öncesinde Bitlis ve Van’da çok önemli sosyal projelere imza attık. Bu defa ise düzenleyeceğimiz 3. Süphan Dağı zirve tırmanışı etkinliği ile bölgemiz için hayati önem arz eden Van Gölü’nün geleceğe taşınabilmesi için Van Gölü Koruma Kanunu’nun gerekliliğine dikkat çekmek istiyoruz. Bunun içinde 22 Mayıs’ta gönüllülerle Adilcevaz’da bir araya gelerek Süphan Dağı zirve tırmanışını gerçekleştireceğiz” dedi.