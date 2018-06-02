Vedaş iftar programı düzenledi

Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü tarafından Bitlis’in Güroymak ilçesinde görev yapan memurlara ve kendi personellerine yönelik iftar yemeği verdi.

Bir restoranda düzenlenen iftar yemeği kapsamında ilçede görev yapan memurlar ve çalışan personelleri ile bir araya geldi. İftar programı öncesi bir konuşma yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, kurum personellerine iftar programına katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Programa Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Cumhuriyet Savcısı Ceylan Fındıkçı, Jandarma Yüzbaşı Seyhan Doğan, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, VEDAŞ Güroymak Müdürü Güven Erdil, memur ve VEDAŞ çalışan personelleri katıldı.