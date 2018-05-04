VEDAŞ, köy çocuklarını sevindirdi

Ş. (VEDAŞ), Bitlis’in Güroymak ilçesi Gedikpınar köyü ve Kekliktepe mezrası okullarında eğitim gören öğrencilere giyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Okul ziyaretleri sırasında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklara VEDAŞ ailesi olarak ayrı bir önem verdiklerini ve çok önemsediklerini söyledi. Uzunselvi, “Hizmet bölgemizde bulunan illerde sosyal sorumluluk projelerinde öncü olmayı ve referans alınacak projeler üretmeyi ilke edinen şirketimiz, hizmet bölgesinin genelinde olduğu gibi Bitlis ilimizde de birçok gönüllü sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bugün de Gedikpınar köyü ve Kekliktepe mezramızdaki öğrencilerimizi ziyaret ederek eğitimlerine katkı sağlamak ve öğrencilerimizin yüzünde tebessüm olabilmek adına bazı hediyeler verdik. Her biri pırıl pırıl başarılı öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize, ziyaretimiz sırasında bizlere eşlik eden Güroymak Milli Eğitim Müdürümüze ve beraberindeki heyete, ayrıca köy heyetine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ise, kentin dinamiklerinin köylere ve mezralara gelerek okul ziyareti yapmasının toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Gösterdikleri örnek davranıştan ve hassasiyetlerinden ötürü VEDAŞ ailesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.