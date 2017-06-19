VEDAŞ’tan iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) Bitlis’te ilahi grubu eşliğinde halka ve personeline yönelik iftar yemeği verdi.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü, değişik tarihlerde Bitlis merkezdeki Gökmeydan ve Kurubulak semtlerinde ayrı ayrı olmak üzere bin kişilik, Güroymak ilçesinde ise 3 gün boyunca bir lokantada bin kişilik halka yönelik iftar yemeği verdi. Bitlis Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum amiri, STK temsilcisi, kanaat önderi de iftara katıldı. İftar yemeğinin ardından akşam namazı sonrasında 10 kişilik Arbane İlahi Grubunun söylediği ilahilerle büyük ilgi topladılar.

İlahi grubunu keyifle izleyen vatandaşlar, bu iftar programının düzenlemesinden dolayı VEDAŞ yetkililerine teşekkür ederek, yoğun manevi duygular yaşadıklarını ve bu tür etkinlikler nedeniyle Ramazan ayının birlik beraberlik içinde çok güzel geçtiğini dile getirdiler.

Güroymak Belediyesinin VEDAŞ’ın sponsorluğunda hazırladığı iftar yemeğine Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ve VEDAŞ yöneticileri ile birlikte birçok kurum yetkilisi ve muhtar katıldı. Güroymak Belediye Başkan Vekili Alibeyoğlu’nun yaptığı konuşmada; halkla iftarda bir araya gelmekten ve aynı sofra etrafında buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Alibeyoğlu, iftar programına maddi ve manevi destek sağlayan VEDAŞ şirketine de teşekkür ettiğini ifade etti.

VEDAŞ’ın sponsorluğundaki Güroymak iftar programları kapsamında, başka bir günde de bir yardım derneğinin organize ettiği yetim çocuklarla buluşma iftar programı da düzenlendi. Derneğin tespit ettiği yetim çocuklar ile vatandaşlar iftar yemeğinde bir araya gelip manevi bir atmosfer sıcaklığında bir buluşma gerçekleştirdi.

VEDAŞ; halkın yanı sıra Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde elektrik dağıtım hizmetlerini yürüten çalışanlarına yönelik de iftar programları düzenledi. VEDAŞ, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir lokantada tüm taşeron firma çalışanları ile birlikte 350 kişilik personeline iftar yemeği programı düzenledi. Programa, Türkerler Ş. (VEPSAŞ) yönetici ve personelleri ile Van ve Muş illerinden gelen VEDAŞ yöneticileri de katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, tüm personellerin iftara katılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, yakın zamanda elektriğe çarpılarak iş kazası sonucu hayatını kaybeden Adilcevaz ilçesi elektrik arıza personeli Burak Budak’ı rahmetle andığını, Allah’ın böylesi kazalardan tüm personelleri muhafaza etmesi temennisinde bulundu.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ise, “Toplumumuzun sosyal dokusunu güçlendirmeye, onarmaya ve bir arada tutmaya yönelik şirketimizin bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri oldukça önemlidir. Herkesimden insanlarımızı bir araya getirerek aralarındaki kardeşliği pekiştirmek ve manevi bir potada kaynaştırmak amacıyla iftar programlarını düzenledik. Şirket olarak topluma karşı bu vazifemizi de yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Ayrıca, bu tür programlara oldukça ehemmiyet veren ve destekleyen VEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Türkerler VEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Türker’e teşekkür ederim” diye konuştu.