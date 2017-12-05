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05 Aralık 2017 14:55

Vedat Demiröz’den “Bitlis Tanıtım Günleri” değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenen 3.

Vedat Demiröz’den “Bitlis Tanıtım Günleri” değerlendirmesi

05 Aralık 2017 14:55

Bitlis Tanıtım Günlerini değerlendirdi.


Demiröz, yerli ve yabancı çok sayıda insanın katılımıyla gerçekleşen etkinlikle Bitlis’i daha geniş kitlelere tanıtma imkanı sağladığını kaydetti. Demiröz, “Müze Kent Bitlis İstanbul’a Taşınıyor sloganıyla duyurulan etkinliğin Bitlis’in tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerinin tanıtılması bakımından büyük bir fırsat sundu. Tanıtım günlerinin sadece Bitlis’e değil, bütün Doğu Anadolu’ya yönelik ön yargıların ortadan kaldırılmasına ve bölgeye ilginin daha da artmasına katkı sağladı. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve tanıtım faaliyetleriyle bölgenin zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında çok yol kat edildi. Son günlerde ülkemiz üzerine oynanmaya çalışılan oyunların hepimiz farkındayız. Ama kriz tellalları boşuna heveslenmesin. Allah’ın izniyle hiç kimsenin gücü bizim kardeşliğimizi bozmaya yetmez. Ama işçisiyle işvereniyle, memuruyla emeklisiyle devletimize güvenmekten, ülkemizin, insanımızın potansiyeline inanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.


Mazlumların umudu olan Türkiye’nin içine kapanma, yorulma, mola verme lüksü olamayacağını hatırlatan Demiröz, “Bu yüzden mücadelemizi sürdüreceğiz, kardeşliğimizi pekiştirip Türkiye’yi daha güçlü kılmak için gece gündüz çalışacağız ”ifadelerini kullandı.


Bitlis’te bugün birlik beraberlik ve huzurun olduğuna dikkat çeken Demiröz, “Tanıtım günlerimizin her aşamasında katkısı olan valimiz, belediye başkanımız, kaymakamlarımız, STK’lar ile tam bir uyum ve ahenk içinde çalışıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.




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