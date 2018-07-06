Yavru ebabil kuşlarına anne şefkati

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Çağla Omurca adlı personel, öğle arası evine giderken önüne bir kuşun düştüğünü fark etti. Omurca yavru kuşu hemen yerden alırken, mesai arkadaşı Yıldız Aktan da bir hafta önce kurumdaki bir bölmede bulunan boş kutuların arasında bir yavru ebabil kuşu bulmuştu. Her iki kuşu henüz yavru olmaları sebebiyle kendi elleriyle besleyen Çağla Omurca ve Yıldız Aktan, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bu güzel kuşların bakımına vesile oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Omurca ve Aktan, konuyu Güroymak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.