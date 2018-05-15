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15 Mayıs 2018 10:19

Yazar Sadıkoğlu, öğrencilerle buluştu

Yazar Muhammed Rıdvan Sadıkoğlu, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Yazar Sadıkoğlu, öğrencilerle buluştu

15 Mayıs 2018 10:19


Bitlis’teki programı kapsamında Tatvan ilçesine gelen Yazar Muhammed Rıdvan Sadıkoğlu, bu kapsamda Tatvan Anadolu Lisesi, Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tatvan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Ali Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ali Seydi Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Düzenlediği söyleşi programında öğrencilere tecrübelerini paylaşarak nasihatlerde bulunan Sadıkoğlu, milli ve manevi dinamiklere atıf yaparak “insan insana emanettir” ilkesi üzerinde durdu.


İnsanın insana emanet edildiği gerçeği ile yüzleşmek adına en büyük kutsalın “insan” olduğu gerçeğinden yola çıkarak toplumsal bazda kanayan yaraları ısrarlı ve bilinçli bir şekilde işlemeye çalıştığını söyleyen Sadıkoğlu, “Çıkmış olduğumuz bu yolculuk zorlu ve bir o kadar da yorucu. Ama durup dinlenmeden geleceğimizin teminatı olan bu genç yüreklere dokunmak artık şiarımız oldu. Sıcak bir sohbet eşliğinde dokunabildiğimiz kadar yüreğe dokunarak, yazık ki cep telefonlarının ve sanal dünyanın adeta kölesi haline gelmiş gençlerimizi yeniden milli ve manevi değerlerimizle buluşturmak zorundayız. Zira kötülük kanser gibi yayılıyor ve bizim boş durmak gibi bir lüksümüz de feda edecek tek bir gencimiz de yok” diye konuştu.


Yazar Sadıkoğlu, söyleşi programının sonunda ise yayınlanmış olan kitaplarını imzalayarak tanıtımını yaptı.




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