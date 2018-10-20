Yemişli Mahallesi sıcak asfalta kavuşuyor

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde sıcak asfalt serme çalışmaları yapılıyor.

Hizan ilçesine yeni hizmetlerle tanıştıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, verdiği talimatlar ile Yemişli Mahallesinde sıcak asfalt serme çalışmaları yapılıyor. Yemişli Mahallesinde yapılacak olan sıcak asfalt serme işlemleri için alt temel ve üst temel çalışmaları yapıldı. Bununla birlikte sati kaplama yapılarak sıcak asfaltın serilmesi için hazırlıklar tamamlandı. İlçe merkezi ve mahallelerdeki yolların sıcak asfaltla daha sağlıklı ve düzenli olacağını söyleyen Başkan Hamitoğlu, “Yol medeniyettir anlayışı çerçevesinde göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla başlatmış olduğumuz kapsamlı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımız neticesindeki yolarımızın belirli bir konuma erişmiş olması ilçemizin gelişimi ve büyümesi noktasında büyük önem arz ediyor. İlçemize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gidiyoruz. Bu manada yollar bir şehrin damarları gibidir. Yolların şehir ve insan için önemi çerçevesinde biz de göreve geldiğimiz günden beri çok başarılı hizmetler yürüttük. Her yol malzemesini yolun durumuna ve özelliklerine göre tespit edilen alanlarda uyguladık. Sıcak asfalt ve kilitli parke taşının yanında daha birçok malzeme ile yollarımızı kapladık. Yaptığımız hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.