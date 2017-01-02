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02 Ocak 2017 13:09

Yerli ıhlamur piyasalarda

Yerli ıhlamur piyasalarda

02 Ocak 2017 13:09

Soğuk algınlığı ve vücut direncini arttırmasıyla bilinen ıhlamur fiyatları altınla yarışırken, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetiştirilen yerli ıhlamura ise rağbet artıyor.
Piyasada kilosu 150 TL’ye kadar satışa sunulan ıhlamur fiyatları cep yakarken, Ahlat’ta yetiştirilen ıhlamur ise 95 TL’den satılıyor. İlçede yıllardır aktarcılık yapan Cüneyt Ayazer, genellikle İzmit, Bolu ve Edirne civarında yetişen ıhlamurun son dönemlerde bölgede de yaygınlaştığını ifade etti. Aktar Ayazer, Ahlat’ta da ıhlamur yetiştirildiğini vurgulayarak, yerli ıhlamur fiyatlarının ise piyasadan oldukça aşağıda olduğunu belirterek, "Bu yıl ıhlamur fiyatları oldukça yükseldi. Şuanda ıhlamurun kilogramı piyasada 150 TL’ye kadar alıcı buluyor. İlçemizde yetişen ıhlamuru iş yerimizde 95 TL’den satışa sunuyoruz. Son dönemlerde bölgemizde de ıhlamur yetiştirilmeye başlandı. İlçemizde yetiştirilen ıhlamurda tadı ve kalitesiyle oldukça rağbet görüyor. İnternet sitemiz üzerinden il dışına da satış yapıyoruz. Ihlamur kış döneminde en çok rağbet gören bitkiler arasında yer alıyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı bir bitkidir" dedi.



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