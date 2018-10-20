Yeşilova mahallesine yeni park

Bitlis'in Hizan Belediyesi, vatandaşların soysal aktivitelerini gerçekleştirecek yerleri arttırmak amacıyla üç dönümlük araziye yeni bir park yapıyor.

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'nun verdiği talimatlar ile park yapılıyor. Vatandaşların soysal aktivitelerini gerçekleştirecek yerleri arttırmak amacıyla üç dönümlük araziye yeni bir park yapılıyor. Yeşilova Mahallesi Endüstri Meslek Lisesinin yan tarafına yapılacak olan parkın inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yapılan park ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Hamitoğlu, “İlçemize modern bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Daha öncesinde yaptığımız çocuk parklarının yanı sıra vatandaşlarımızın da oturup dinlenebileceği mekanlar yapmaya çalışıyoruz. Uygun arazilere park ve mesire alanı yaparak ailelerin çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebilecekleri alanlar yapıyoruz. Yapmakta olduğumuz park inşaatını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çevre sakinlerinin çocukları oyun oynarken parkta güzel zaman geçirebileceklerini sağlayacak güzel bir çalışma olacaktır” dedi.