Yetim çocukların yüzleri gülüyor

İçinde diş fırçası, diş macunu, şeker, kek, kraker, gofret, kahvaltılık çikolata, bisküvi, Esma-i Hüsna kitabı ve TRT Çocuk Dergisi’nin yer aldığı “Ramazan Çocuk Paketi” kolilerinin dağıtımını yapan Bitlis İHH, bu sayede yetim çocukları yüzlerini güldürüyor. Bitlis İHH olarak Bitlis genelindeki 500 yetim çocuğa “Ramazan Çocuk Paketi” dağıttıklarını belirten Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, “Bitlis İHH olarak yetim bayramlık giydirme faaliyetimizin yanında yine yetim çocuklarımıza yönelik olarak Ramazan Çocuk Paketleri dağıtıyoruz. İHH genel merkezimiz tarafından gönderilen ve içeriği tamamen çocuklara göre hazırlanan paketler sayesinde yetim çocuklarımızın bir nebze olsun yüzleri gülmüş oluyor. Bu kapsamda bu Ramazan ayı boyunca yetim 500 çocuğumuza bu paketlerden ulaştırdık. Ben bu vesile ile bu mübarek Ramazan ayında bu paketlerin yetim çocuklarımıza ulaşmasında katkısı bulunan tüm sponsor, hayırsever ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.