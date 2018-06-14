Yetim ve ihtiyaç sahiplerine destek

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda yardım faaliyetlerine devam eden Bitlis İHH, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik toplam bin 500 kişilik iftar yemeği verdi. Ayrıca yine yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak bin 400 aileye gıda yardımında bulunan Bitlis İHH, 500 çocuğa ise Ramazan kolisi dağıttı. Hayırseverlerin vermiş olduğu zekat ve fitreleri de yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bitlis İHH, Ramazan Bayramı öncesinde ise 800 kişiye giyim yardımında bulundu.

Bitlis İHH’nın Ramazan çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, yapılan tüm yardım faaliyetlerinin hayırseverlerin katkı ve destekleri ile yapıldığını söyledi. Bitlis İHH olarak yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Taşcan, “Allah’ın izni ve hayırseverlerimizin de katkı ve destekleri ile bu yılki Ramazan ayında da yardım faaliyetlerimizi arttırarak devam ettirdik. Bu sayede Ramazan ayında da yetim ailelerimiz ve ihtiyaç sahiplerinin yüzü bir kez daha gülmüş oldu. Tamamen hayırseverlerimizin destekleri ile Bitlis ve ilçelerinde toplam bin 500 kişilik iftar programlarımız oldu. Bu iftarlarımızda hem yetim hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizi ağırladık. Bunun yanında bin 400 ailemize gıda yardımı yaptık ve bu yardımları gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdık. Bunun yanı sıra 500 yetim çocuğumuza Ramazan kolisi dağıttık. Son olarak da, bayram öncesi 800 kişilik yetim ve ihtiyaç sahibi ailemize giyim yardımında bulunduk” dedi.