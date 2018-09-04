Yol kenarında satılan meyve ve sebzelere yoğun ilgi

Organik meyve ve sebze yemek isteyen vatandaşlar, yol üzerindeki satıcılara yoğun ilgi gösteriyor. Ağustos ayının 15’inde olgunlaşan ürünlerin satışının başladığını söyleyen çiftçiler, "Manavlardan ve tarlalardan alınan ürünlerin üstüne ek giderler ekleniyor, hal böyle olunca burada ki ürünlerin fiyatları ile manavlarda ve marketlerde satılan ürünlerin fiyatları arasında farklılık oluyor. Biz satıcılarda az bir süre olmasına rağmen halkı ucuz ve organik gıdalarla buluşturmaya çalışıyoruz. Tarlalarımızda tüm ürünler yetişiyor. Karpuz, kavun, elma, armut, domates, fasulye, biber çeşitleri ve daha sayamadığımız birçok ürün yetiştiriyoruz. Tarlalarımızda yetişen ürünlerin hepsi satışlarda kullanılmıyor. Büyük bir çoğunluğu ise fabrika olan çevre illere satılıyor. Tarlalarımızda yetişen ürünler toplanırken bir sürü iş gücüne ihtiyaç oluyor. Yaz aylarında tarlalarda çalışan gençlerimiz okul harçlıklarını bu sayede çıkarmış oluyorlar. Satışlarımız ağustos ayının 15’inde başlayıp ekim ayının son günlerine kadar devam ediyor. Bu süre içerisinde hem il ve ilçe merkezlerinden gelen vatandaşlarımız hem de çevre illerden gelen vatandaşlarımıza satış yapıyoruz. Hem biz satıcılar gelir sağlıyoruz hem de vatandaşlarımız fazla ücret ödemeden organik gıdalara ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yol boyunca 25-30 satıcının bulunduğu bölgede, bu yıl ürün rekoltesinin yüksek olduğu ifade edildi.