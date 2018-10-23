Yolalan beldesi "Kayyumla" yol alıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bitlis'in Yolalan beldesindeki mahalle yolları yaklaşık 30 yıl aradan sonra asfalt ile buluştu.

Yolalan beldesindeki 9 mahallede yapılan yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Altyapı ile birlikte üstyapı çalışmalarının yürütüldüğü, mahalle yollarının kilitli parke taşı ve asfalt ile kaplanıyor. Yolalan beldesinin 30 yıl aradan sonra hizmetle buluştuğunu kaydeden Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan, beldede devam eden altyapı hattı çalışmaları ile birlikte, tüm mahallelerde kilitli parke taşı ve asfalt yapım çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Üstyapı çalışmaları kapsamında ilk etapta 4 mahallede asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıldığını belirten Kaymakam Özkan, “Beldemizde üstyapı olarak yol genişletme, istinat duvarı, yol yapımı, kaldırım ve kanalet çalışmaları yapılıyor. Beldemiz 30 yıl aradan sonra altyapı hizmetine kavuştuğu gibi, İnşallah kısa bir sürede üstyapı hizmetlerinin tümüne kavuşacak. Önceden sadece belde içinden geçen Hizan-Tatvan ilçe yolu asfaltla kaplıydı. Ama şimdi tüm yollarımız sathi kaplama ve kilitli parke taşı ile kaplanacak. Bu çalışmalar kapsamında Çınarbaşı, Düzköy, Kale, Boztepe ve Üçkardeş mahallelerimizdeki yolların sathi kaplaması tamamlandı. Çalışmalar diğer mahallelerimizde de devam ediyor. Beldemiz artık devletimizin tüm imkanlarından faydalanarak, güzel hizmetlerle buluşmuş olacak” diye konuştu.