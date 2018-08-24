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24 Ağustos 2018 11:28

1 liraya dert dinleyerek şehir şehir dolaşıyorlar

Malatya’da üniversite okuyan 2 genç, ziyaret ettikleri şehirlerde yemek giderlerini sağlamak için 1 liraya dert dinliyor.

1 liraya dert dinleyerek şehir şehir dolaşıyorlar

24 Ağustos 2018 11:28

Otostop çekerek yolculuk yapan gençler, dertlerini anlatanları sabırla dinlediklerini söyledi.


Malatya’da Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde eğitim gören son sınıf öğrencileri Harun Tekin ve Ezgi Başpınar, otostop çekerek gittikleri şehirlerde yemek ve içecek giderlerini sağlamak için 1 liraya vatandaşların dertlerini dinliyor. Ziyaret ettikleri şehirlerin en işlek caddelerinde “1 liraya dert dinlenir” yazılı pankartla bekleyen Tekin ve Başpınar, insanların dertlerini dinlemekten mutlu olduklarını söyledi.


Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde dert dinleyerek para kazanan gençlerden Harun Tekin "Fırsat buldukça otostopla geziyoruz ve kamp kuruyoruz. Gittiğimiz şehirlerde dert dinleyerek giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Bugün sırada Bolu vardı. Antalya’dan başladık, burası geldiğimiz 9’uncu şehir. Bir kaç şehre daha uğrayıp döneceğiz. Tur bitiyor. Bütün masraflarımızı bu şekilde karşılıyoruz. Otostop çektiğimiz için yol parası vermiyoruz. Kaldığımız yerler kamp olduğu için konaklama parası da vermiyoruz. Bir tek yemeye ve içmeye para gidiyor" dedi.


Malatya’da 6 ay boyunca insanların dertlerini dinlediklerini ve Bolu’da da yapmak istediklerini ifade eden Tekin, "Gençlerden aile sıkıntılarını çok anlatan var. Liseliler sınavlardan çok yakınıyor. Orta yaş üstü insanlar çocuklarından yakınıyorlar. Geçim derdini çok anlatıyorlar. Gençler sevgililerini, aşk hayatlarını anlatıyorlar" şeklinde konuştu.


Tekin, insanları sabırla dinlediklerini ve çözüm bulmayı vaat etmediklerini söyleyerek, "Bir buçuk saat boyunca ciddi ciddi anlatan bile var. Çözüm bulmayı vaat etmiyoruz. Bazı kişiler yazdığımız pankartı yanlış anlıyorlar. ’Anlatacağız eee ne olacak?’ diyorlar. Anlatmış oluyorsun, rahatlarsın, paylaşmak güzeldir. Anlatmasalar bile yoldan geçenler pankartları görünce gülümsüyorlar. O bile bizim hoşumuza gidiyor. İnsanlar mutlu oluyor. Bunu yapmayı seviyoruz" ifadelerini kullandı.




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