100’den fazla suça karışan hırsızlar yakayı ele verdi

Bolu’ya getirilerek adliyeye sevk edilen 2 hırsızın apartmanlara girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Borazanlar ve Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 3 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapıldığı iddia edilen bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında kimlikleri belirlenen K. Ö. (25) ve M. K. (30) isimli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kiraladıkları otomobil takibe alındı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen K.Ö. ve M.K.’nin kullandıkları otomobil illerin giriş ve çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile takibe alındı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Elazığ, Antalya, Düzce ve Bolu’da hırsızlık olaylarına karışan şahıslar Kırşehir’in Akpınar ilçesi yakınlarında polis ekiplerinin yol kontrolü yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında 100’den fazla hırsızlık, silahlı yağma, yaralama, cinayet, gasp suçlarından dosyaları bulunan K.Ö. ve M.K.’nın üstlerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen alet ve aparatlar ile girdikleri evlerden çaldıkları 6 bin lira para, 1 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda saat ele geçirildi.

5 yıldır cezaevi firarileri

Bolu’ya getirilen K.Ö., M.K ile yakalandıkları sırada otomobilde bulunan M.K’nın kız arkadaşı E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Ö.’nün 2017 yılında İstanbul’da cinayet işlediği ve 2 şüphelinin de 2013 yılından beri cezaevi firarisi oldukları öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yakalandılar

Şüpheliler K.Ö. ve M.K.’nın hırsızlık yapmak için apartmanlara girişleri ve çaldıkları eşyalarla tekrar çıkışları çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hırsızların kamera görüntülerinde, bir apartmanın girişine geldikten sonra apartman ziline basıyormuş gibi yaptıkları ve sonrasında yanlarında getirdikleri bir aletle apartman kapısını açtıkları görülüyor. Şahısların hırsızlık olayından sonra, çaldıklarını bir poşetin içinde dışarı çıkardıkları da yer alıyor.

“Açamayacağımız kilit yok”

Şüphelileden K.Ö. ve M.K.’nın emniyette verdikleri ifadelerinde, hırsızlıkta usta olduklarını ve açamayacakları kilidin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca şahısların kapı kilitlerini açmak için kullandıkları bir aleti özel olarak temin ettikleri, İstanbul’da bu aleti çoğaltıp satmak için plan yaptıklarını ifade ettikleri de öğrenildi.

“Tek suçum sevmek”

Hırsızlık şüphelileri ile birlikte aynı otomobilde yakalanan M.K.’nın kız arkadaşı E.A.’nın (26) emniyetteki ifadesinde, “Benim hırsızlık olayı ile bir ilgim yok. Benim tek suçum M.K.’yı sevmek. Ben koluma bilezik takmayı hayal ediyordum ama kelepçe takıldı” dediği öğrenildi.