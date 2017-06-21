11 yaşındaki sürücü, ateş edilerek durduruldu

, zorlu kovalamacanın ardından aracın lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde küçük yaşta bir çocuğun plakasız bir araçla seyir halinde olduğu ihbarı alan polis ekipleri 11 yaşındaki Eren Ü. ve ailesini benzin istasyonunda yakıt alırken yakaladı. Eren Ü.’nün babası Levent Ü.’nün kullandığı 07 LS 061 plakalı otomobille, Eren Ü.’nün kullandığı plakasız aracı çekiciye yüklemek istediği sırada Eren Ü. babasının kullandığı araçla kaçtı. Kendisini durdurmak isteyen polis memurunu da metrelerce sürükleyen Eren Ü.’yü yakalama çalışmaları saatlerce sürdü.

Polis ekiplerine izini kaybettiren Eren Ü. bir süre sonra telefonla babasını arayarak bir araya geldi. Bu kez Levent Ü.’nün kullandığı 07 LS 061 plakalı araç D-100 Karayolu Karacaağaç Mevkii İstanbul istikametine seyir halindeyken görüldü. Aracın peşine takılan polis ekipleri, tüm ihtarlara rağmen durmayan otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurabildi.

Araçtan indirilen Levent Ü. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.