13 ülkeden 41 bilim insanı Köroğlu için bir araya geldi

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Unesco’nun da logo desteğinde bulunduğu “Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Uluslararası Çalıştayı” 13 ülkeden 41 bilim insanının katılımıyla bugün AİBÜ Kültür Merkezi mavi salonda başladı.

5’inci Uluslararası Köroğlu Festivali’nin bilimsel ayağı olan çalıştayın açılış programına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Ümit Koçak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Unesco Türkiye Milli Komisyonu eş başkanı ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr Metin Ekici, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Halk Kültürünü Araştırma Merkezi (Bamer) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa, kurum ve daire müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Her türlü bilimsel araştırmada bilim insanlarımızın yanındayız”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Köroğlu Çalıştayı’nın Bolu ve Türk dünyasına büyük yararlar getireceğine inandığını ifade ederek, “Bolu ve Köroğlu ile ilgili çalışmalara katılan bilim insanlarını biz fahri hemşerimiz sayıyoruz. Bu kapsamda her türlü bilimsel araştırmada Bolu Belediyemiz bilim insanlarımızın yanındadır. Önce kültürel ve sosyal, gelecekte de siyasi çalışmaların mihenk noktası Bolu olsun istiyoruz. Bu sayede Bolu’nun markalaşması ve Türk dünyası ile Bolu’nun marka şehir olmasını sağlayacak alt yapıların oluşturulması için çalışacağız. Köroğlu için dünyanın birçok yerinde saygın bilim adamı çalışıyor. Bunların tamamın derlenip toplandıktan sonra Köroğlu Müzesi’nde sergilenmesini istiyoruz. Bunların bilimsel araştırmaları olduğu gibi müzikle ilgili de araştırmaları var. Bizim istediğimiz çok ciddi bir Köroğlu filminin yapılması. Bunun senaryosunun oluşturulmasında da sizin yapacağız çalışmalar çok büyük önem taşıyacak” diye konuştu.

“Türk Medeniyeti büyük medeniyetlerden birisidir”

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, binlerce yıllık insanlık tarihinde on binlerce kültürün gelip geçtiğini belirterek, “Bu toplumların birçoğu tarihten silinerek gitti. Ancak kültürlerini insanlığa mesaj veren bir kültür haline getiren ve bunu nesilden nesile aktarabilen toplumlar, kültürler medeniyet tarihine geçtiler. İşte Türk Medeniyeti de bu büyük medeniyetlerden birisidir. Türk Medeniyetini kalıcı olmasını sağlayan insanlığa hak ve adalet uğruna ve insanlığın temel değerleri uğruna verdiği mesajlar, vermiş olduğu izlenimlerdir. Bu izlerin kalıcı olmasını sağlayan tarihimizde yaşamış olan büyük düşünürler, halk insanları ve büyük karaktere sahip olmuş kişiler olmuşlardır. İşte Köroğlu bu kişiliklerden birisidir” dedi.