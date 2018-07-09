Kaza, saat 10.40 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Ankara sınırı 11. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 15 Suriye uyruklu vatandaşın bulunduğu Ali Reşid idaresindeki 31 BA 551 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, isimleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu 2 kadın yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ankara, Bolu ve Gerede’de bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.