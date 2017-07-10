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10 Temmuz 2017 14:34

15 Temmuz şehitleri için Ankara’ya yürüyor

15 Temmuz şehitleri için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen 43 yaşındaki Savaş Altay, “Her sene yürüyüş yapacağım” dedi.

15 Temmuz şehitleri için Ankara’ya yürüyor

10 Temmuz 2017 14:34


Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Taksim meydanında silahla hafif yaralanan 43 yaşındaki Savaş Altay isimli vatandaş o günlerin unutulmaması için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyor. Elinde büyük bir Türk bayrağıyla 5 Temmuz’da yola çıkan Altay, Bolu’da Gölköy Kavşağı’nda mola verdi.


Günde ortalama 20 kilometre yürüdüğünü ve Ankara’ya ulaştığında TBMM, Genel Kurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret edeceğini ifade eden Altay, “15 Temmuz gecesi Taksim meydanında mücadelem sırasında hafif yaralandım. Çok sayıda arkadaşlarımız yaralandı ve şehit düştüler. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ımızın çağrısı üzerine sokağa çıktık ve 3 gün 3 gece uyumadık. Geçen yıl, 15 Temmuz şehitleri için yürüyüşümü yapmıştım. Şehitlerimizi yadetmek ve 15 Temmuz’u hatırlatmak için yürümeye başladım. Bundan sonra da Allah ömür verdikçe 15 Temmuz şehitleri için her sene yürüyeceğim” şeklinde konuştu.




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