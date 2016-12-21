Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul’da öldürülen Bolulu polis Ozan Özen’in adı mezun olduğu okulun kütüphanesine verildi.

Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da öldürülen şehit polis memuru Ozan Özen’in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış törenine Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Laloğlu, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şehidin babası Metin Özen, Boluspor Kulübü eski başkanı Emin Semercioğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Kanca, bazı kurum müdürleri ve okul yönetimi ile öğretmenler katıldı.

Şehit polis memurunun hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşma yapan okul müdürü Sevda Aşçıoğlu, Ozan Özen’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik diyerek şu ifadelerde bulundu:

“O gece ailemizden biri olan Ozan Özen’i de yavrusu gibi bağrına bastı Anadolu. Ozan bizden biriydi. Bu sıralarda oturup, her öğrencimiz gibi emaneti yüklenmenin anlamını kavramıştı. Biz de onun aziz hatırasını yaşatabilmek ve ona karşı olan sorumluluğumuzu bir nebze yerine getirmek için okulumuzun kalbine, kütüphanemize onun adını vermeyi kararlaştırdık.”

“Ozan polisliği isteyerek seçti”

Şehit polis memuru Ozan Özen’in babası Metin Özen duygu dolu anlar yaşadığı programda okul yönetimine teşekkür ederek, "Oğlumuzun adını yaşatmak için okulumuzda açılan bu kütüphaneye ismini verdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ozan gerçekten polisliği isteyerek seçti. İstediğini de başardı. İstanbul’da göreve başladıktan bir yıl sonra şehit oldu. Bu şehitlik de ailemize nasip oldu. Ona çok teşekkür ediyorum. Ozan ölmedi o içimde yaşayacak" şeklinde konuştu.

“Şehitlerimizin adını yaşatabiliriz”

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da konuşmasında Türkiye’nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ve bu uğurda şehitler verildiğini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin şehitler sayesinde dimdik durduğunu belirterek "Şehitlerimizi geriye getiremeyiz ama onların adını yaşatabiliriz. Şehit ailelerine sahip çıkabiliriz. Milletimizin 15 Temmuz’daki gayretleri ve kahramanlıkları dolayısı ile ne kadar övünsek azdır. Böyle bir neslin devamı olmaktan da gurur duyuyoruz” dedi.