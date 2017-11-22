17 yaşındaki arkadaşını öldüren şahıs ve eşi adliyeye sevk edildi

’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzinle yakan 23 yaşındaki Fatih Alemdar ve yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi K.A. adliyeye sevk edildi.

Olay, Bolu’nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce İzmit’in Gölcük İlçesi’nde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak A. isimli genç Bolu’ya gelerek dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşadığı evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan genç için ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri Burak A.’yı arama çalışmasını sürdürürken, bir çoban tarafından menfezin altında yakılmış bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi.

Olay yerine giden ekipler, boğazından bıçaklanmış ve tamamen yakılmış erkek cesediyle karşılaştılar. Ceset üzerinde yapılan kimlik tespitiyle ölenin Burak A. olduğu belirlendi.

Altuntaş’ı öldüren arkadaşı ve eşi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş’ı öldürdüğü tespit edilen 23 yaşındaki Fatih Alemdar’ı ve cinayate yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla da eşi K.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, “Burak A. ile 8 yıldır arkadaşız. Olayın olduğu gece alkol almak için cinayeti işlediğim yere gittik. Aramızda alacak verecek nedeniyle bir tartışma çıktı. Daha sonra kavga etmeye başlayınca boğazından 2 kere bıçakladım. Daha sonra eve giderek benzim aldım ve Burak’ı menfezin altına götürerek yaktım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki işlemleri biten 23 yaşındaki katil zanlısı Fatih Alemdar ile yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi K.A., sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.