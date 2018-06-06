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06 Haziran 2018 11:25

20 metrelik viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 20 metrelik viyadükten dere yatağına düştü.

20 metrelik viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı

06 Haziran 2018 11:25

Kazada, tır sürücüsü İkram Karadağ yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İkram Karadağ idaresindeki 41 TJ 800 plakalı tır, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halindeyken Yukarı Soku viyadüğünde kontrolden çıkarak iki şerit arasındaki boşluktan aşağı düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düşen tırın sürücüsü 38 yaşındaki İkram Karadağ yaralandı.


Olay yerine gelen UMKE, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından tırdan çıkarılan Karadağ ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Karadağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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