20 milyonluk et dolandıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve Y.O. isimli şahıslar, aralarında Bolu’nun da olduğu 10 farklı ile giderek kasaplardan yüklü miktarlarda et alışverişi yaptılar. İddiaya göre, şahıslar kasaplardan 1 ay boyunca parasını nakit ödemek şartıyla et alarak güvenlerini sağladılar. Zaman zaman etleri normal fiyatlarının üzerinde de alan M.Y. ve Y.O., son alışverişlerinde her zaman aldıkları etden çok daha fazla et alarak parasını daha sonra ödemek şartıyla alışveriş yaptıkları illerden ayrıldılar.

Aradan geçen süre zarfında et ücretleri ödenmeyen kasaplar, dolandırıldıkları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Bolu’da bulunan kasaplardan yaklaşık 2 milyon değerinde alışveriş yaptıktan sonra kaybolan şahısları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

3 gün süren operasyonla yakalandılar

Şüphelilerin İstanbul’da ikamet ettikleri bilgisine ulaşan polis ekipleri, 3 gün süren operasyonla M.Y. ve Y.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Bolu’ya getirilen şüpheliler M.Y. ve Y.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

M.Y. ve Y.O. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen ve firar olan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.