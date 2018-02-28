4 kişinin öldüğü kavganın şüphelileri adliyede

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Bolu’nun Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesi Çeltikdere köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen Ayhan ile kuzeni Zeki Büyüktopaç’ın çocukları arasında, yaşadıkları evlerin ortasındaki odunluk inşaatıyla ilgili bulunan husumet tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen Zeki Büyüktopaç, yanında bulunan tüfekle kuzeni Ayhan ile birlikte eşi Emine, oğlu Taşkın, kardeşi Zekiye Büyüktopaç’a arka arkaya ateş etti. Mermilerin isabet aldığı Emine, Taşkın, Zekiye olay yerinde yaşamını kaybetti.

Döverek öldürmüşler

Yaşanan olayda Zeki Büyüktopaç’ın kuzeni Ayhan Büyüktopaç’ın açılan ateş sonucu değil çıkan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucu hastaneye götürülürken öldüğü öğrenildi. Mermilerin isabet ettiği Ayhan Büyüktopaç’ın yeğeni Soner Büyüktopaç’ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Cinayeti oğlu üstlenmişti

Olayın yaşandığı gün, 4 kişinin ölümüne sebep olan Zeki Büyüktopaç’ın oğlu Onur Büyüktopaç’ın tüfeği babasının elinden alarak swap izi oluşmasını sağladığı ve suçu üstlendiği öğrenildi. Zeki Büyüktopaç jandarma da verdiği ifadesinde, yakınlarının darp edildiğini görünce kendisine hakim olamadığını ve tüfeği ateşlediğini itiraf etti. Olaydan sonra ise oğlu Onur’un tüfeği alarak suçu üstlendiğini söyledi.

Kavga 4 yıl önceye dayanıyor

Büyüktopaç aileleri arasında yaşanan husumetin 4 yıl önceye dayandığı ve geçtiğimiz Cumartesi günü öldürülen Ayhan Büyüktopaç’ın kuzeni Zeki Büyüktopaç’ı tarlada kavga ettikleri sırada kalbinden bıçakladığı ve 3 ay cezaevinde kaldıktan tahliye edildiği öğrenildi.

Şüpehliler adliyeye sevk edildi

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden Onur Büyüktopaç, babası Zeki, kardeşi Mustafa, dedesi Hasan ve anneannesi Hatice Büyük topaç sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.