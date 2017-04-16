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16 Nisan 2017 11:54

72 yaşındaki hasta vatandaş oy kullanmaya ambulansla geldi

Bolu’da 72 yaşındaki Rıdvan Ertani isimli vatandaş, ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.

72 yaşındaki hasta vatandaş oy kullanmaya ambulansla geldi

16 Nisan 2017 11:54


Bolu’da evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince yapılan çalışma doğrultusunda tespit edildi. Oy kullanacakları alanlara gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için tahsis edilen 18 araç ve 49 sağlık personeli, sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl Ortakokulunda oy kullanacak olan 72 yaşındaki Rıdvan Ertani isimli hasta vatandaş da evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Tekerlekli sandalye yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürülen Ertani, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine bırakıldı.




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